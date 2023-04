Allerta Meteo: il Ciclone della Domenica delle Palme scatena maltempo estremo, poi gelo e neve

MeteoWeb

Sabato 1 Aprile interlocutorio sull’Italia, ma ancora molto mite soprattutto al Sud con temperature fino a +25°C in Sicilia e a cavallo dei +20°C in tutto il Paese, centro/nord compreso. Si sono verificati e si stanno verificando i primi fenomeni perturbati con forte vento e locali nubifragi (vedi Firenze nella notte), ma il grosso del maltempo arriverà soltanto nelle prossime ore e in modo particolare domani, Domenica delle Palme, 2 aprile 2023.

Domani, infatti, un vero e proprio ciclone sprofonderà sull’Italia da Nord/Est, accompagnato da masse d’aria particolarmente fredde. Nel corso della mattinata avremo i primi forti temporali al Nord, in Veneto, bassa Lombardia ed Emilia Romagna, ma pioverà con fenomeni estremi anche in Sardegna e in Campania. Nel pomeriggio/sera inizierà la fase “clou” del maltempo che coinvolgerà tutto il Centro e il Sud, con piogge e temporali molto intensi tra Abruzzo e Lazio (tornerà la neve sull’Appennino con quota neve in rapido calo fino ai 1.300 metri entro sera), e anche in Calabria e Sicilia, specie nel basso Tirreno. Anche qui arriverà di nuovo la neve su Aspromonte ed Etna, in calo fino ai 1.800 metri entro sera.

La giornata più estrema in termini di maltempo sarà però quella di dopodomani, Lunedì 3 Aprile. In questa fase, infatti, il Ciclone si porterà nel mar Jonio alimentando piogge e temporali molto intensi ed estremi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove la neve cadrà copiosa ma in questa fase soltanto sulle vette più alte, oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine.

I modelli evidenziano l’entità del maltempo che secondo gli ultimi aggiornamenti proseguirà anche per il prosieguo della Settimana Santa, complice il freddo intenso proveniente dai Balcani con temperature in netto calo da Martedì 4 su valori tipicamente invernali. In questa fase, la neve potrà scendere fino a quote collinari. Ombre di maltempo anche su Pasqua e Pasquetta, ma come ripetiamo da giorni è ancora troppo presto per sbilanciarsi sul tempo che farà nei giorni “clou” delle festività.

