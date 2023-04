Maltempo Lombardia: tornado in provincia di Pavia

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sulla Lombardia dopo i fenomeni violenti di ieri, con piogge torrenziali e grandine fino a 3cm di diametro nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi, infatti, un piccolo tornado di tipo landspout si è formato in provincia di Pavia. Non ci sono molte informazioni sull’evento, il che fa pensare che non sia durato molto e dunque, si spera che non ci siano danni. Probabilmente il tornado si è sviluppato da un debole nucleo a est della città di Pavia.

Anche oggi, forti piogge hanno colpito il nord della regione, con picchi di 55-60mm. Segnaliamo 59mm a Carimate Vedroni, 57mm a Rovenna di Cernobbio, 55mm a Como Monteolimpino, 51mm a Bulgarograsso, 47mm a Veniano e Caslino al Piano.

