Maltempo, piogge su gran parte d’Italia: diluvi anti siccità in Piemonte | LIVE

E’ una domenica di maltempo in gran parte d’Italia: piove da Torino a Palermo, da Roma a Reggio Calabria, da Siena a Catania. Le precipitazioni più abbondanti stanno colpendo il Piemonte, la Regione che ne aveva più bisogno per uscire dall’emergenza siccità: solo oggi sono già caduti 86mm di pioggia a Pradeboni, 82mm a Mondovì, 68mm a Robilante, 63mm a Boves, 57mm a Piano Audi, 55mm a Colleretto Castelnuovo, 54mm a Paesana, 49mm a Coazze, 47mm a Varisella.

E’ solo l’inizio di un’ondata di maltempo che si prospetta lunga ed estrema: domani, lunedì 1 maggio, pioverà copiosamente sulla quasi totalità del territorio nazionale, mentre martedì 2 maggio avremo i fenomeni più estremi in Emilia Romagna, Marche, Calabria e Sicilia, con alto rischio alluvioni. Il maltempo proseguirà anche mercoledì 3 e, al Sud, giovedì 4.

Si conclude così un mese di aprile eccezionalmente freddo e piovoso sull'Italia, e Maggio inizierà sulla stessa falsariga.