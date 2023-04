Maltempo Sicilia, grandine e freddo anche nell’Ennese | VIDEO

MeteoWeb

L’arrivo di aria polare dalla Scandinavia ha portato un clima tipicamente invernale sull’Italia, con temperature anche di 10°C al di sotto della media del periodo. Il maltempo oggi ha interessato il Centro-Sud, con piogge, temporali e anche neve. Non è mancata neanche la grandine, soprattutto in Sicilia. Oltre alla provincia di Trapani, grandinate si sono verificate anche nell’Ennese, come a Piazza Armerina, dove la grandine è arrivata nelle ore pomeridiane, dopo i temporali avvenuti in mattinata, come dimostra il video a corredo dell’articolo che ci invia David Cartarrasa. La temperatura massima giornaliera oggi a Piazza Armerina è stata di +12°C, mentre la minima di +2°C; in periferia si sono toccati i -2°C.

