Napoli, la festa scudetto è già iniziata ma incombe il maltempo in arrivo dal Tirreno

MeteoWeb

A Napoli la festa scudetto è già iniziata, con grande anticipo rispetto alla partita con la Salernitana in programma per le ore 15 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Migliaia di tifosi e appassionati hanno già invaso le strade del centro cittadino con bandiere e fumogeni, mentre è imponente il dispiegamento delle forze dell’ordine con oltre 5.500 uomini tra polizia, carabinieri, vigili urbani, esercito, vigili del fuoco e volontari della protezione civile giunti numerosi anche da Roma. Le condizioni meteo sono ancora stabili: in città ci sono +22°C, il cielo è parzialmente nuvoloso con nubi alte e stratiformi, ma incombe il maltempo in arrivo nel pomeriggio.

Napoli, migliaia di tifosi già in festa 4 ore prima dell'inizio della partita

Piogge e temporali arrivano dal Tirreno e incombono su tutta la Campania. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano le previsioni delle scorse ore: nel primo pomeriggio inizierà a piovere con fenomeni in intensificazione proprio durante la partita e poi in modo particolare dopo le 17, quando potrebbero iniziare i festeggiamenti ufficiali in base ai risultati del campo. Per la vittoria aritmetica, il Napoli deve vincere contro la Salernitana se la Lazio non vince a Milano contro l’Inter nell’anticipo delle 12:30. Al Napoli potrebbe bastare anche un pari qualora la Lazio perdesse a San Siro.

Per quanto riguarda il meteo di Napoli, sono confermate anche forti piogge per tutta la giornata di domani, lunedì 1 maggio, e per dopodomani, martedì 2 maggio. Soltanto mercoledì tornerà a splendere il sole sul capoluogo partenopeo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: