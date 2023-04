Meteo, le temperature massime di oggi: +9°C a Spinazzola

MeteoWeb

Pasquetta di maltempo e freddo sulle regioni del Sud, con neve fin in collina in Puglia, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo sono state di sole e bel tempo. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 10 aprile, in alcune località italiane:

+22°C a Uta

a Campobasso, Altamura +9°C a Spinazzola.