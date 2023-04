Terremoto Catania, crollo di calcinacci in una chiesa a Misterbianco: “rischiata la tragedia” | FOTO

MeteoWeb

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 14.06 davanti alla costa di Catania ha provocato il crollo di grossi calcinacci nella chiesa di San Nicolò a Misterbianco, fortunatamente senza provocare feriti. La maggior parte del materiale è stato trattenuto dalla rete di protezione installata da tempo. I pezzi più grossi sono però riusciti a strappata in un punto. La chiesa è stata chiusa e le messe saranno celebrate nei locali dell’oratorio.

“Appresa la notizia, ho voluto vedere, con il Sindaco e il Vice, i danni provocati alla Chiesa di San Nicolò”, ha scritto sui social Salvo Cocina, capo della Protezione Civile regionale della Sicilia. “Caduti pezzi di stucco in gesso di cornicioni e modanature del peso di qualche chilo. Fortunatamente non c’erano persone altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia”, ha aggiunto Cocina, pubblicando le foto della gallery scorrevole in alto.