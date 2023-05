Allerta Meteo, attenzione ai forti temporali pomeridiani di oggi

MeteoWeb

E’ un altro giorno di forte maltempo sull’Italia mentre la Romagna è in ginocchio per la disastrosa alluvione in corso: intensi nubifragi stanno colpendo Pescara e la costa abruzzese dove la temperatura è ferma a +13°C in pieno giorno, ma piove intensamente anche in Piemonte mentre dal Maghreb risalgono su Sardegna, Sicilia e in generale sul mar Tirreno ammassi nuvolosi che rappresentano il prodromo della nuova tempesta in arrivo, un altro ciclone Afro-Mediterraneo che investirà l’Italia provocando maltempo estremo nel weekend.

Forti piogge in atto anche in Piemonte, dove la neve cade abbondante in quota, ma nel pomeriggio di oggi il maltempo più intenso sarà provocato dai forti temporali pomeridiani che si formeranno su tutti i rilievi del Paese, dalle Alpi agli Appennini. I più forti saranno al Centro/Sud: colpiranno l’Umbria meridionale, il Lazio, le zone interne dell’Abruzzo, del Molise e della Campania, buona parte della Basilicata, la Puglia su Taranto e la Sardegna in modo particolarmente violento. Forti temporali anche sulle Alpi. Molte nubi e qualche pioggia anche in Sicilia, Calabria, Toscana e Liguria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: