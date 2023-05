Allerta Meteo, la protezione civile lancia l’allarme rosso per Catania e Messina: sarà una domenica terribile

MeteoWeb

Dopo il forte vento di stamani, con raffiche da uragano fino a 126km/h a Santa Lucia del Mela e 115km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, sono arrivati i nubifragi. Sta diluviando nella Sicilia orientale flagellata dal maltempo provocato dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino”. In poche ore sono già caduti 62mm di pioggia a Fornazzo, 58mm al Rifugio Sapienza (Etna Sud), 57mm a Linguaglossa, 54mm a Fleri, 53mm a Zafferana Etnea, 45mm a Giarre, 37mm a Pedara, 32mm a Nunziata di Mascali, 31mm a Mascalucia, 28mm ad Antillo, 23mm a San Giovanni La Punta, 21mm a Randazzo,

mm a San Gregorio di Catania e Belpasso, 15mm a Riposto, 10mm a Catania Fontanarossa.

Sull’Etna nevica oltre i 2.400 metri di altitudine, mentre a valle preoccupano i corsi d’acqua sempre più ingrossati. La protezione civile ha innalzato il livello di allerta per oggi e domani, domenica 21 maggio, a rosso su tutto il territorio di Catania e Messina, mentre a livello arancione su tutto il resto della Sicilia. C’è grande preoccupazione per i forti temporali che domani, domenica 21, colpiranno gran parte dell’isola e in modo particolare i settori più orientali, con violenti nubifragi tra messinese jonico, catanese (coinvolta anche Catania città) e siracusano.

