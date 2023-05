Maltempo, il ciclone “Nino” è un uragano su Calabria e Sicilia: vento a 126km/h, Stretto di Messina nel caos | VIDEO

MeteoWeb

Un morto a Reggio Calabria, gravi danni a Capo d’Orlando, strade e autostrade bloccate, Stretto di Messina nel caos. E’ una breve sintesi della devastazione provocata dal transito del ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” sullo Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, dove la situazione è drammatica. Nello Stretto gli aliscafi sono completamente fermi, i traghetti invece provano a viaggiare con enormi difficoltà, tempi di percorrenza prolungati, corse saltate e situazioni di panico a bordo per i mezzi in balia delle onde altissime.

In Sicilia il vento ha raggiunto valori impressionanti:

126km/h a Santa Lucia del Mela

a Santa Lucia del Mela 115 km/h Barcellona Pozzo di Gotto

Barcellona Pozzo di Gotto 98km/h a Falcone

a Falcone 97km/h Milazzo

In Calabria spicca il dato di Reggio, 115km/h di vento all’Aeroporto dello Stretto. La città è in ginocchio per i gravi danni provocati dal forte vento, e soprattutto piange la scomparsa dell’avvocato Giovanni Pellicanò ucciso da un albero sradicato proprio dal forte vento mentre passeggiava con i propri cani nella zona sud della città (via San Giuseppe all’incrocio con via Itria).

Gravi danni e disagi anche alle isole Eolie e nella Calabria tirrenica, nel reggino e nel cosentino.

Maltempo, vento da uragano a Capo d'Orlando (Messina)

