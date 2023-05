Maltempo, Tir si ribalta per il forte vento sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

MeteoWeb

Il forte vento sta provocando danni gravissimi e pesanti disagi in Calabria e Sicilia. A Reggio Calabria, dove stamani è morto un uomo schiacciato da un albero sradicato dal vento, ci sono problemi anche in autostrada. Un tir si è ribaltato sul viadotto Favazzina, nei pressi dello svincolo di Bagnara Calabra, nella carreggiata Nord (vedi foto a corredo dell’articolo).

Gravi criticità in tutto il comprensorio a causa del vento che soffia con raffiche da uragano.

