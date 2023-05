Allerta Meteo rossa a Palermo, il sindaco: “limitare gli spostamenti”

MeteoWeb

È stata diramata l’allerta meteo rossa sulla Sicilia occidentale, inclusa la zona di Palermo, per domani, lunedì 15 maggio. Dopo aver disposto la chiusura delle scuole, il sindaco di Palermo rivolge un appello alla prudenza ai suoi concittadini. “L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua“, afferma il sindaco Roberto Lagalla. “Ringrazio fin da ora la Protezione Civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza”, conclude Lagalla.