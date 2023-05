Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo lunedì 15 maggio: l’ELENCO

MeteoWeb

Un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il Mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, andando ad interessare già dalle prime ore di domani, la Sicilia con piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Italia meridionale, accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione. E’ quanto prevede la Protezione Civile che per la giornata di domani ha emanato allerta rossa in Sicilia, arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 6 regioni.

Sulla base di queste previsioni, alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 15 maggio:

Sicilia

Agrigento

Palermo

Trapani

Alcamo (Trapani)

(Trapani) Balestrate (Palermo)

(Palermo) Bisacquino (Palermo)

(Palermo) Bivona (Agrigento)

(Agrigento) Borgetto (Palermo)

(Palermo) Campobello di Mazara (Trapani)

(Trapani) Canicattì (Agrigento)

(Agrigento) Carini (Palermo)

(Palermo) Castellammare del Golfo (Trapani)

(Trapani) Castelvetrano (Trapani)

(Trapani) Cinisi (Palermo)

(Palermo) Corleone (Palermo)

(Palermo) Erice (Trapani)

(Trapani) Giardinello (Palermo)

(Palermo) Marsala (Trapani)

(Trapani) Mazara del Vallo (Trapani)

(Trapani) Montallegro (Agrigento)

(Agrigento) Montelepre (Palermo)

(Palermo) Pantelleria (Trapani)

(Trapani) Partanna (Trapani)

(Trapani) Partinico (Palermo)

(Palermo) Petrosino (Trapani)

(Trapani) Porto Empedocle (Agrigento)

(Agrigento) Salemi (Trapani)

(Trapani) Sciacca (Agrigento)

(Agrigento) Terrasini (Palermo)

(Palermo) Trappeto (Palermo)

(Palermo) Valderice (Trapani)

