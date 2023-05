Maltempo Calabria, violento nubifragio con grandine a Camigliatello Silano: strade come fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Temporali termoconvettivi hanno interessato buona parte della Calabria interna e collinare nel pomeriggio di oggi, con fulmini e locali grandinate sulla Sila e Reventino, Serre ed Aspromonte con sfondamento anche su Cosenza. La situazione più rilevante è senza dubbio il violento nubifragio con annessa grandinata che si è abbattuto su Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Il nubifragio grandinigeno ha scaricato al suolo 20mm di pioggia in mezz’ora. Le immagini a corredo dell’articolo sono incredibili: fiumi di acqua e grandine attraversano la località silana.

Le immagini delle violenta grandinata a Camigliatello Silano

Violento nubifragio e grandinata si abbattono su Camigliatello Silano

Fiumi di acqua e grandine a Camigliatello Silano

Forti temporali hanno colpito anche il Lazio nel pomeriggio, con un intenso nubifragio che ha provocato gravi allagamenti a Rieti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: