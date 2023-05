Maltempo, forti temporali nel Lazio: nubifragio manda sott’acqua Rieti, funnel cloud a Frosinone | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si sono abbattuti sul Lazio oggi, producendo nubifragi, grandine e persino un funnel cloud, preludio di un tornado. Un vero e proprio nubifragio ha interessato la città di Rieti, scaricando 60mm di pioggia in un’ora, tra le 14:45 e le 15:45. La pioggia, caduta con un’intensità violentissima, ha mandato in tilt la viabilità in molte zone della cittadina, con pesanti allagamenti arrivati fino ad alcuni tratti della statale Salaria. In particolare, lungo la SS4, le zone più colpite al momento sono proprio il tratto urbano che attraversa l’abitato di Rieti e il percorso della consolare che attraversa le zone di Cotilia e Antrodoco, in direttrice L’Aquila. Ma non mancano disagi anche in altre zone cittadine, con auto sommerse nei sottopassi allagati.

“In relazione alle eccezionali precipitazioni piovose che stanno interessando il nostro territorio, la Polizia Locale invita alla massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari – riporta la sala operativa del Comune di Rieti – le squadre della Polizia Locale e la Protezione Civile sono già in campo per il monitoraggio della situazione. Al momento la viabilità risulta compromessa nel tratto urbano della Salaria all’altezza della rotatoria di Campomoro, nella zona di Molino della Salce ed è stato chiuso il sottopasso nei pressi della Questura“. Sempre in provincia di Rieti, spiccano anche i 61mm di pioggia caduti a Magliano Sabina e i 25mm di Micigliano.

Violento nubifragio a Rieti, pesanti allagamenti in città

Le immagini del violento nubifragio a Rieti

In provincia di Roma, invece, un rovescio di grandine e pioggia ha colpito Guidonia, con chicchi fino a 2cm di diametro, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Sulla località, si registrano finora 18mm di pioggia.

Pioggia e grandine si abbattono su Guidonia

Infine, un funnel cloud (o nube a imbuto) è stata immortalata nei cieli di Frosinone: si tratta di un tentativo di tornado che però non riesce a raggiungere il suolo.

Funnel cloud nei cieli di Frosinone

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: