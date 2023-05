Maltempo, tempo da lupi sul Giro d’Italia: freddo e forte pioggia sulla crono di Romagna

MeteoWeb

Tempo da lupi sulla 9ª tappa del Giro d’Italia, la cronometro in corso da Savignano sul Rubicone a Cesena. La temperatura è di +13°C, la pioggia cade intensa con un tasso di umidità relativa superiore al 90%. I corridori stanno partendo (è ancora presto per i big, che prenderanno il via dopo le 16:00) in questo scenario quasi invernale.

Per fortuna domani ci sarà il primo giorno di riposo, anche se le previsioni meteo per la 10ª tappa in programma martedì 16 maggio con l’arrivo a Viareggio sono ancora pessime. Continuerà a piovere e a fare molto freddo.

