Maltempo Piemonte: violentissime grandinate tra Torinese e Cuneese | FOTO

Fortissimi temporali si sono abbattuti tra le province di Cuneo e Torino, in Piemonte, nella serata di oggi. I temporali hanno prodotto grandinate violentissime, con grandi accumuli sulle strade. Particolarmente critica la situazione a Moretta (Cuneo) e Villafranca Piemonte (Torino): come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, gli accumuli di grandine sono ingenti sulle strade, determinando grossi disagi alla circolazione. Possibile Wall Cloud in zona Staffarda/Moretta nel Cuneese. A Faule, nel Cuneese, la grandine ha raggiunto i 2cm di diametro.

Attualmente si segnala una nuova cella temporalesca intensa nel Basso Torinese tra Castagnole Piemonte e Scalenghe: il temporale è in moto verso est. Attenzione a ulteriori grandinate e nubifragi in zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: