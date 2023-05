Maltempo Piemonte: le piogge ingrossano il Po, prime frane sul territorio | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge torrenziali provocate dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” continuano ad abbattersi sul Piemonte, superando già i 100mm da ieri. Così il Po sta aumentando la sua portata, come dimostrano i video a corredo dell’articolo che arrivano da Cardè, in provincia di Cuneo. Proprio il Cuneese è tra le zone del Piemonte più colpite dal maltempo.

Ma non è solo il Po a risentire degli effetti di queste piogge, come dimostra la mappa di previsioni delle piene di Arpa Piemonte. Il reticolo idrografico principale e secondario ha visto un graduale innalzamento dei livelli idrologici, più significativo su Piemonte occidentale e sudoccidentale, dove alcuni corsi d’acqua del reticolo secondario del Cuneese hanno registrato valori prossimi o di poco superiori al livello di guardia. Per i fiumi Po e Tanaro sono attese piene ordinarie, mentre sul reticolo idrografico secondario si potrebbero verificare situazioni di criticità. Sotto osservazione l’Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda. Lo comunica la Regione Piemonte in una nota sull’aggiornamento delle condizioni metereologiche. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario con superamenti dei livelli di guardia più diffusi nella seconda parte della giornata per il reticolo secondario, riferisce Arpa.

Le immagini del Po a Cardè a seguito delle forti piogge

Le immagini della Dora a Torino

Il fiume Vermenagna a Vernante a seguito delle piogge nel Cuneese

Prime frane

Le forti piogge stanno iniziando a determinare anche le prime criticità sul fronte dissesti. La strada di Colle del Lys, nell’area della Città metropolitana di Torino, è stata interessata da una frana causata dal maltempo ed è stato istituito il senso unico alternato. Sulla strada provinciale 56, nel Comune di Perosa Canavese, è caduto un albero ma la strada è stata sgomberata. Un’ordinanza sindacale ha chiuso in via precauzionale la SP 255 in Val Clarea. Anche a Monforte d’Alba, nel Cuneese, si segnala una frana che ha bloccato la strada per Alba, in località San Eligio.

Sui versanti – segnala Arpa – sussistono probabilità moderate che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nelle aree collinari e pedemontane del Torinese.

