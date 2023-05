Maltempo, fiato sospeso a Torino: il Po sfiora la soglia di guardia

MeteoWeb

Prosegue a Torino l’attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni meteo, dei livelli dei fiumi e di ponti e zone più vicine ai corsi d’acqua. Confermate le previsioni di un incremento del livello dei fiumi, ingrossati dalle piogge la cui intensità è prevista in diminuzione già dal pomeriggio. Attenzione particolare è riservata al fiume Po, la cui piena, seppur di una portata moderata, che dovrebbe attestarsi intorno ai mille metri cubi d’acqua al secondo, è attesa in serata. Al momento il Grande fiume in citta ha raggiunto i 3,34 metri (la soglia di guardia è 3,5 metri).

Alle cittadine e ai cittadini, ribadisce il Comune ”è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo”.

Intanto, anche a Moncalieri il Po ha raggiunto il livello di guardia, rende noto su Twitter l’Arpa Piemonte.



