Maltempo Veneto: torna la neve sulle Dolomiti, freddo e pioggia in pianura

Siamo quasi a metà maggio ma il calendario sembra aver fatto un passo indietro se guardiamo alle montagne del Veneto. Grazie al nuovo affondo perturbato, spinto da correnti fredde, sulle Dolomiti, al di sopra dei 2.000 metri di quota, sta nevicando da ieri notte. Così, l’area delle Dolomiti ha riacquistato del tutto l’aspetto invernale in quota. A Ra Valles, stazione a 2.500 metri sopra Cortina, sono caduti da ieri notte 20 centimetri di neve, e 5 centimetri di neve fresca si registrano anche sul Faloria.

Il tutto mentre la pianura è spazzata da piogge insistenti e da un vento freddo che in pieno giorno ha portato il termometro a +12-13°C. Nel sud del Veneto, tra le province di Rovigo e Padova, gli accumuli pluviometrici (parziali) arrivano fino a 30-40mm, con punte fino a 50mm; 29mm caduti a Rovigo e 25mm a Padova. La notizia positiva è che le piogge – frequenti da fine aprile – sono utili a contrastare la siccità che colpisce la regione. Significativo è anche il crollo delle temperature: da anni nella prima decade di maggio non si registravano valori simili a quelli di questi giorni nella regione, con minime sotto i +10°C nelle città.

Attenzione alle prossime ore: il maltempo andrà intensificandosi, con le piogge che diventeranno più intense.

