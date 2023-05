Maltempo, i Vigili del Fuoco sorvolano il Po dal Cuneese a S. Mauro: nessuna criticità | VIDEO

MeteoWeb

La fase critica del maltempo sul Piemonte dovrebbe essere alle spalle. Tante frane (ma per fortuna nessuna grave) molte strade provinciali chiuse, qualche allagamento si registrano soprattutto nel Torinese e nel Cuneese. Ora l’attenzione resta puntata sulle piene dei corsi d’acqua, ingrossati dalle piogge torrenziali del weekend. Nella notte, è attesa anche la piena del Po, che dopo il superamento del livello di guardia, questa mattina è esondato a Villafranca Piemonte e Cardè, al confine tra le province di Cuneo e Torino, ma l’acqua si è fermata alle aree golenali.

I Vigili del Fuoco del comando di Torino hanno effettuato una ricognizione dall’elicottero Drago sulle aree del Po da Villafranca Piemonte, fino a San Mauro, a nord est di Torino, come dimostra il video a corredo dell’articolo. Al momento non è stata rilevata alcuna criticità.

Sul Piemonte, resta fino a domani l’allerta arancione, ma con un’area molto più ristretta rispetto a ieri, limitata alle valli Po, Chisone, Pellice, dove è più alto il rischio di frane, e alla pianura cuneese.

