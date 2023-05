Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Cuneo

MeteoWeb

Un nuovo ciclone Afro-Mediterraneo dà il via ad un’altra forte ondata di maltempo sull’Italia, con tanta pioggia e forte vento. Per l’effetto favonio innescato dai venti ciclonici, oggi le temperature sono più alte al Sud e su parte del Centro. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 19 maggio, in alcune località italiane:

+28°C a Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Ribera, Carini, Termini Imerese, Boscoreale, Nocera Inferiore

a Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Ribera, Carini, Termini Imerese, Boscoreale, Nocera Inferiore +27°C a Napoli, Salerno, Cava de’ Tirreni, Poggiomarino, Volla, Castelvetrano, Sciacca, Feroleto della Chiesa, Latina, Sabaudia, Terracina

a Napoli, Salerno, Cava de’ Tirreni, Poggiomarino, Volla, Castelvetrano, Sciacca, Feroleto della Chiesa, Latina, Sabaudia, Terracina +26°C a Palermo, Agrigento, Acate, Rosarno, Mileto

a Palermo, Agrigento, Acate, Rosarno, Mileto +25°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +24°C a Caserta, Frosinone, Pordenone

a Caserta, Frosinone, Pordenone +23°C a Roma, Messina, Benevento, Avellino

a Roma, Messina, Benevento, Avellino +22°C a Lecce, Brindisi, Siracusa, Sassari, Oristano, Isernia, Pisticci, Terni, Treviso, Udine

a Lecce, Brindisi, Siracusa, Sassari, Oristano, Isernia, Pisticci, Terni, Treviso, Udine +21°C a Catania, Caltanissetta, Catanzaro, Alghero, Trieste, Bolzano

a Catania, Caltanissetta, Catanzaro, Alghero, Trieste, Bolzano +20°C a Bari, Cosenza, Enna, Chieti, Orvieto, Foligno, Trento, Bressanone, Imperia

a Bari, Cosenza, Enna, Chieti, Orvieto, Foligno, Trento, Bressanone, Imperia +19°C a Genova, La Spezia, Brescia, Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, Pisa, Fermo, Pescara, Crotone

a Genova, La Spezia, Brescia, Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, Pisa, Fermo, Pescara, Crotone +18°C a Milano, Monza, Crema, Sondrio, Savona, Verona, Rovigo, Vipiteno, Ravenna, Rimini, Firenze, Prato, Lucca, Perugia, Norcia, Spoleto, Viterbo, L’aquila, Cagliari, Olbia, Campobasso, Termoli

a Milano, Monza, Crema, Sondrio, Savona, Verona, Rovigo, Vipiteno, Ravenna, Rimini, Firenze, Prato, Lucca, Perugia, Norcia, Spoleto, Viterbo, L’aquila, Cagliari, Olbia, Campobasso, Termoli +17°C a Bergamo, Mantova, Pavia, Novara, Brunico, Piacenza, Ferrara, Cesena, Forlì, Arezzo, Ancona, Macerata

a Bergamo, Mantova, Pavia, Novara, Brunico, Piacenza, Ferrara, Cesena, Forlì, Arezzo, Ancona, Macerata +16°C a Como, Lodi, Cremona, Alessandria, Vercelli, Bologna, Modena, Parma, Imola, Siena

a Como, Lodi, Cremona, Alessandria, Vercelli, Bologna, Modena, Parma, Imola, Siena +15°C a Torino, Asti, Varese, Lecco, Aosta, Reggio Emilia, Nuoro

a Torino, Asti, Varese, Lecco, Aosta, Reggio Emilia, Nuoro +14°C a Biella, Urbino

a Biella, Urbino +13°C a Cuneo.