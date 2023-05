Maltempo, piogge torrenziali in Piemonte: due torrenti superano il livello pre-soglia nel Cuneese | VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali sono già in atto sul Piemonte e segnano l’inizio di una nuova forte ondata di maltempo sull’Italia provocata da un nuovo ciclone Afro-Mediterraneo. Si toccano già picchi di oltre 100mm ma piogge torrenziali continueranno a colpire il Piemonte per le prossime 48 ore, determinando il rischio di gravi alluvioni. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore, indicano: 109mm a Chiusa di Pesio, 83mm a Pradeboni, 75mm a Andrate Pinalba, Monte Malanotte, 73mm a Camparient, 66mm a Roccaforte Mondovì, Robilante Vermenagna, 62mm a Cavallaria, 61mm a Brossasco, 55mm a Bielmonte, 50mm a Cuneo, e molte altre località del Piemonte occidentale che hanno già raggiunto 40-50mm.

Dopo queste piogge, due torrenti nel Cuneese hanno superato il livello di pre-soglia. Si tratta del Torrente Ellero a Mondovì, del Corsaglia a Frabosa Soprana. Lo rende noto l’Arpa, l’agenzia regionale di Protezione ambientale del Piemonte. Anche il fiume Pesio a Carrù, sempre nel Cuneese, ha superato il livello di pre-soglia.

Forti piogge in Piemonte, lo stato del Fiume Vermenagna a Vernante

Maltempo Piemonte, Regione: “non viaggiate se non necessario”

Come detto, è solo l’inizio di questa ondata di maltempo, che rischia di provocare un’altra alluvione come quella che ha sconvolto l’Emilia Romagna. Il Piemonte si sta, dunque, preparando. In Prefettura a Cuneo si è svolto l’incontro di monitoraggio sulla situazione del maltempo convocato dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi con le Prefetture di Cuneo, Asti e Torino e i territori interessati dall’allerta arancione diramata dal bollettino di Arpa Piemonte per rischio idrogeologico e idraulico in Alta val Susa e nelle valli Chisone, Pellice, Varaita, Maira e Stura, in estensione nella giornata di domani alla pianura cuneese. Le previsioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulle 72 ore che termineranno con domenica sono di un accumulo di pioggia che potrebbe arrivare a 200 millimetri, momento in cui il Tanaro e il Po si alzeranno di livello.

La Regione “invita i cittadini alla prudenza, a non intraprendere viaggi se non strettamente necessari” a causa dell’allerta meteo arancione diramata dall’Arpa per domani e domenica, soprattutto per il Piemonte occidentale. Per quanto riguarda le scuole, alcuni sindaci hanno emesso ordinanze di chiusura per la giornata di domani. La Provincia di Cuneo ha stabilito la chiusura degli istituti superiori con un’ordinanza su tutto il territorio.

“Al momento la situazione in Piemonte non presenta criticità, ma alla luce di quanto sta avvenendo in Emilia Romagna, abbiamo voluto agire d’anticipo e attivare fin da oggi il nostro sistema di emergenza per farci trovare pronti. Per questa ragione abbiamo deciso di aprire già da oggi la nostra sala operativa della Protezione Civile che è presidiata 24 ore su 24“, spiega il Cirio. “Abbiamo scelto di agire d’anticipo. Tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire e la sala operativa è aperta e a disposizione degli enti locali che dovessero avere necessità di intervento”, aggiunge Gabusi.

