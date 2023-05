Maltempo, forte vento sferza Sicilia e Calabria: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Il vento fortissimo provocato dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” sta flagellando Sicilia e Calabria, costringendo i Vigili del Fuoco a compiere centinaia di interventi. Sono oltre 100 gli interventi compiuti nella Sicilia orientale per alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa.

Decine di interventi anche a Vibo Valentia e Reggio Calabria per la rimozione di ostacoli su strada e danni ai tetti degli edifici. Nella parte meridionale della regione e sul versante ionico sono in corso avverse condizioni metereologiche con piogge diffuse e venti fortissimi. A Reggio Calabria, un uomo è morto travolto da un albero.

Alle ore 14.00 è stato riaperto al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Comunicate le condizioni di sicurezza della via di accesso lungo Piazza De Nava, gli spazi del MArRC tornano ad accogliere i visitatori. ”Abbiamo cercato di creare il minor disagio possibile – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino -. I visitatori già presenti questa mattina all’interno del Museo al momento della chiusura (oltre 80) hanno potuto proseguire la loro visita senza problemi. Ci spiace per chi è giunto al MArRC trovandolo chiuso. Abbiamo fornito ogni informazione possibile, cercando di riaprire nel minor tempo possibile”.

A causa del forte vento, è provvisoriamente istituito il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Mileto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” (km 370,500) e lo svincolo di Reggio Calabria dell’autostrada A2 “Diramazione Reggio Calabria”, in entrambe le direzioni. Lo comunica l’Anas.

In Sicilia, riaperta la carreggiata della A19 in direzione Catania, mentre per il forte vento permane la chiusura della carreggiata in direzione Palermo. Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la statale 121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la statale 117 bis, statale 626 bivio Capodarso, statale 640 bivio Imera.

