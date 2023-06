Allerta in dieci stati Usa per il fumo dagli incendi in Canada

MeteoWeb

Non si allenta la morsa del fumo che avvolge parte degli Usa a causa degli incendi in Canada. Almeno 10 stati nel Midwest e nordest del paese sono ancora sotto allerta per la qualita’ dell’aria, che dovrebbe rimanere a livelli malsani almeno per tutta la giornata di oggi. Secondo il National Weather Service, il fumo che ha oscurato gli orizzonti e ha reso difficile respirare si dovrebbe protrarre lungo il fine settimana del 4 luglio, ma la qualità dell’aria potrebbe migliorare lentamente nei prossimi giorni grazie ai temporali.

A New York City la situazione non e’ grave come alcune settimane fa, quando l’indice di qualità dell’aria e’ arrivato a oltre 400, il peggiore da quando l’Environmental Protection Agency ha iniziato a registrare i dati nel 1999, ma e’ tornata l’allerta. Questa mattina l’indice di qualità dell’aria era di 156, ossia classificata come “nociva”. Livelli simili sono stati registrati a Cleveland, Detroit, Milwaukee e Washington. E in Canada, dove a ieri c’erano almeno 500 incendi attivi, decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case.