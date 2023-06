Allerta Meteo, inizia un altro pomeriggio esplosivo per i forti temporali termo-convettivi

MeteoWeb

Non si ferma l’instabilità che quotidianamente colpisce l’Italia. Dopo il forte maltempo della notte al Nord/Ovest con nubifragi che hanno provocato gravi danni tra Piemonte e Lombardia (pazzeschi i 126mm di pioggia caduti a Maccagno, Varese!), sta iniziando un altro pomeriggio esplosivo per i temporali pomeridiani sparsi sull’Italia. I primi fenomeni sono già in atto sia al Nord, in Emilia Romagna, che al Sud, in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

I forti temporali, ben visibili dall’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare, si estenderanno a buona parte del Paese nel corso del pomeriggio: è un fiorire di cumulonembi in tutt’Italia e da qui si genereranno nelle prossime ore fenomeni molto estremi in modo particolare sul Piemonte, in Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, ma anche in Sardegna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia.

Continua, quindi, l’anomalia iniziata ad aprile in termini di precipitazioni abbondanti e freddo anomalo nel nostro Paese. E continuerà a lungo anche nel prosieguo di questo mese di Giugno, iniziato con connotati autunnali e destinato a proseguire su questa stessa falsariga con ogni probabilità fino a fine mese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: