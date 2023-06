Incendi in Canada, allerta inquinamento anche a Washington: “state in casa” | FOTO

MeteoWeb

Non solo New York. Anche a Washington è allerta inquinamento dell’aria a causa del fumo generato dagli incendi che assediano il Canada. A Washington, le autorità hanno decretato il livello viola di pericolosità dell’aria, ovvero il massimo. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare la mascherina. La partita di baseball in programma questa sera tra la squadra locale, i Nationals, e i Diamondbacks, è stata cancellata.

La Casa Bianca ha rinviato un evento all’aperto a causa del livello pericoloso di inquinamento atmosferico nella capitale USA. “L’evento Pride di oggi al South Lawn della Casa Bianca sarà rinviato a sabato in base alla qualità dell’aria prevista nella regione”, ha fatto sapere l’amministrazione in una nota. Migliaia di persone erano state invitate all’evento alla Casa Bianca, che prevede anche l’esibizione della cantante Betty Who, descritto come “la più grande celebrazione del Pride alla Casa Bianca della storia, con famiglie Lgbt di tutto il Paese per dimostrare che le persone Lgbt appartengono alla casa del popolo”, come definita la Casa Bianca.

Ugualmente, altri eventi all’aperto lungo la costa orientale degli Stati Uniti sono stati posticipati o annullati.