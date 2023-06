Incendi in Canada: il fumo potrebbe raggiungere anche l’Europa

MeteoWeb

Il fumo degli incendi che stanno bruciando in Canada ha creato atmosfere surreali in diversi stati americani, peggiorando la qualità dell’aria e provocando grandi disagi. Un enorme pennacchio di fumo si sta già diffondendo sull’Atlantico e potrebbe persino raggiungere l’Europa. L’Istituto di ricerca norvegese per il clima e l’ambiente (Nilu) ha utilizzato un modello di previsioni per predire come il fumo viaggerà attraverso l’atmosfera. L’istituto afferma che il fumo si è spostato sopra la Groenlandia e l’Islanda dall’1 giugno e prevede che possa arrivare anche in Norvegia.

“Potremmo essere in grado di vedere qualche foschia o sentire l’odore del fumo“, ha detto Nikolaos Evangeliou, ricercatore senior del Nilu. “Tuttavia non crediamo che il numero di particelle nell’aria qui in Norvegia sarà abbastanza grande da essere dannoso per la nostra salute”, ha aggiunto.