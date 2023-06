Maltempo, violenti temporali tra Puglia e Basilicata: nubifragi e grandine | LIVE

MeteoWeb

Proseguono in serata, anche se più circoscritti, i forti temporali che nel pomeriggio di oggi hanno colpito il Centro-Sud. Dopo i nubifragi avvenuti tra Campania, Lazio e Molise, attualmente forti temporali stanno colpendo tra Puglia e Basilicata, in particolare nella zona tra Altamura e Matera. Finora si registrano 14mm di pioggia caduti nella zona dell’area industriale di Jesce, situata proprio al limite di confine dei territori dei comuni di Matera e Altamura, e 17mm a Grassano. Locali grandinate stanno avvenendo durante i temporali più intensi: colpita dalla grandine anche Matera nel corso del pomeriggio.

Altri forti temporali sono in atto nel sud della Basilicata; i fenomeni saranno in attenuazione nella tarda serata.

