Maltempo Sardegna, nubifragio a Macomer: strade e case allagate, esondato un fiume | FOTO e VIDEO

Ennesima giornata di forti temporali Sardegna. Le conseguenze peggiori si registrano a Macomer, località del Nuorese, colpita da un violento nubifragio che ha provocato danni e allagamenti di case, scantinati, strade e sottopassi ferroviari. Sulla zona sono caduti ben 44mm di pioggia in 40 minuti tra le 16:20 e le 17. Un fiume è esondato all’uscita del paese verso Bosa allagando e danneggiando la SS129 bis. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Macomer (dal km 0 al km 4) a causa di allagamenti e smottamenti in alcuni tratti. Il traffico viene deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è al lavoro per ripristinare la transitabilità.

A causa del maltempo, sono una cinquantina le chiamate arrivate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti. Sul posto sta operando la Protezione Civile e le forze dell’ordine.

Maltempo Sardegna, danneggiata la SS129 bis

Maltempo Sardegna, un fiume d'acqua invade la SS129 bis

Forti temporali continueranno a colpire la Sardegna anche domani, sabato 3 giugno, mentre per domenica è possibile un ulteriore peggioramento e un coinvolgimento anche dei settori costieri meridionali dell’isola fin dal mattino.

