Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Nuoro

MeteoWeb

Domenica autunnale in molte località a causa del maltempo diffuso sul nostro Paese, dovuto ad un passaggio perturbato in risalita nel Mediterraneo. Proprio questa risalita perturbata determinerà un brusco peggioramento nelle prossime ore in gran parte d’Italia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 4 giugno, in alcune località italiane:

+31°C a Benevento

a Benevento +30°C a Latiano

a Latiano +29°C ad Agrigento, Enna, Aragona, Riesi, Caltagirone, Lecce, Valenzano, Acquaviva delle Fonti, Francavilla Fontana, Faicchio, Santa Maria a Vico

ad Agrigento, Enna, Aragona, Riesi, Caltagirone, Lecce, Valenzano, Acquaviva delle Fonti, Francavilla Fontana, Faicchio, Santa Maria a Vico +28°C a Trieste, Piadena, Cesole di Marcaria, Forlì, Firenze, Latina, Terracina, Cosenza, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Lentini, Francofonte, Paternò, Caserta, Avellino, Taranto, Brindisi

a Trieste, Piadena, Cesole di Marcaria, Forlì, Firenze, Latina, Terracina, Cosenza, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Lentini, Francofonte, Paternò, Caserta, Avellino, Taranto, Brindisi +27°C a Roma, Brescia, Mantova, Sarzana, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Imola, Rimini, Prato, Foligno, Frosinone, Bari, Poggiomarino, Boscoreale

a Roma, Brescia, Mantova, Sarzana, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Imola, Rimini, Prato, Foligno, Frosinone, Bari, Poggiomarino, Boscoreale +26°C a Milano, Bergamo, Monza, Crema, Lodi, Cremona, Imperia, Treviso, Pordenone, Piacenza, Ravenna, Cesena, Pisa, Lucca, Empoli, Perugia, Terni, Tivoli, Palermo, Catania, Messina, Napoli, Campobasso, Isernia, Pisticci

a Milano, Bergamo, Monza, Crema, Lodi, Cremona, Imperia, Treviso, Pordenone, Piacenza, Ravenna, Cesena, Pisa, Lucca, Empoli, Perugia, Terni, Tivoli, Palermo, Catania, Messina, Napoli, Campobasso, Isernia, Pisticci +25°C a Genova, La Spezia, Alessandria, Novara, Verona, Padova, Rovigo, Udine, Macerata, Fermo, Orvieto, Norcia, Gubbio, Viterbo, Pescara, Salerno, Termoli, Carbonia

a Genova, La Spezia, Alessandria, Novara, Verona, Padova, Rovigo, Udine, Macerata, Fermo, Orvieto, Norcia, Gubbio, Viterbo, Pescara, Salerno, Termoli, Carbonia +24°C a Torino, Pavia, Savona, Venezia, Vicenza, Arezzo, Urbino, Spoleto, L’Aquila, Oristano, Vieste

a Torino, Pavia, Savona, Venezia, Vicenza, Arezzo, Urbino, Spoleto, L’Aquila, Oristano, Vieste +23°C a Sassari, Alghero, Olbia, Siena, Como, Varese, Lecco, Asti, Vercelli, Biella, Trento

a Sassari, Alghero, Olbia, Siena, Como, Varese, Lecco, Asti, Vercelli, Biella, Trento +21°C a Cagliari, Bolzano, Sondrio, Aosta

a Cagliari, Bolzano, Sondrio, Aosta +20°C a Bressanone

a Bressanone +19°C a Cuneo, Belluno, Vipiteno

a Cuneo, Belluno, Vipiteno +18°C a Nuoro, Brunico.