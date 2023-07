Allerta Meteo, SOS maltempo per lunedì 3 luglio: temporali violentissimi e freddo anomalo

MeteoWeb

L’Italia si prepara a vivere un lunedì 3 luglio di maltempo estremo, soprattutto al Nord ma anche in alcune zone del Centro. Le temperature crolleranno ulteriormente su valori tipicamente autunnali, ma sarà soprattutto una giornata di fenomeni meteo estremi. I primi forti temporali colpiranno il Nord e in modo particolare il Nord/Est in serata. Nella notte e domattina avremo fenomeni estremi in Trentino, Veneto e alta Lombardia. Ma il clou del maltempo sarà nel pomeriggio-sera di domani, lunedì 3 luglio, con temporali forti come “bombe” in modo particolare su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, più forti in Lombardia ma sparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio.

Forti temporali anche nelle zone interne di Toscana, Marche e Abruzzo. Emblematiche le mappe con le previsioni delle precipitazioni per domani, lunedì 3 luglio, fino alle 14:00 nella prima carta e dopo le 14:00 nella seconda (mappe del modello Moloch del CNR-ISAC):

Anche luglio, quindi, inizia all’insegna dell’instabilità e del freddo anomalo sull’Italia. Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

