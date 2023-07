Anche i Balcani nella morsa del caldo: picchi di +41°C in Bosnia Erzegovina

MeteoWeb

Anche i Balcani, come buona parte del resto d’Europa, sono nella morsa del forte caldo provocato dalla risalita dell’anticiclone africano, con afa diffusa e temperature fra i +35°C e +40°C e localmente picchi oltre tale soglia. Dopo le alluvioni di poche settimane fa, Serbia, Croazia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Kosovo sono stati investititi da aria estremamente calda che permarrà sulla regione almeno fino a metà settimana. In Bosnia Erzegovina, oggi sono stati registrati picchi di +41°C a Mostar, Zenica; picchi di +38°C in Croazia, Montenegro e Serbia.

Le autorità hanno diffuso inviti alla popolazione a restare più a lungo in luoghi al chiuso e a non esporsi a lungo al sole nelle ore più calde sulle spiagge lungo i fiumi e nelle piscine. Appelli anche a fare attenzione a non favorire lo sviluppo di incendi. A Belgrado sono stati istituiti punti di distribuzione di acqua e assistenza a persone particolarmente fragili e in difficoltà.

Intanto, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha ufficialmente confermato che i +48,8°C registrati in Sicilia nel 2021 sono il nuovo record europeo, che però “potrebbe essere già battuto nei prossimi giorni”.