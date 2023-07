Caldo, picchi sui +40°C in Umbria: da domani in arrivo possibili temporali

MeteoWeb

Il caldo intenso continua a interessare l’Umbria e i +40,4°C di Cascia e i +39,8°C di Terni e Narni rappresentano le temperature più alte registrate oggi nella regione. Spiccano anche i +39,3°C a Foligno, e i +39,1°C a Bastia Umbra, ma le temperature hanno superato i +32-33°C praticamente ovunque nella regione. A Perugia, il termometro ha toccato i +37,2°C. Ma la vera novità, almeno sul fronte delle previsioni meteo, è attesa per le prossime 48, in particolare a iniziare dal pomeriggio di domani 25 luglio, quando sulla regione potrebbero arrivare temporali anche di forte intensità.

