Devastanti grandinate in Veneto: danneggiato l’ospedale di Dolo

È stata una serata complicata, quella di ieri sera, per il Veneto, con devastanti grandinate nel Trevigiano, Padovano, Veneziano, Vicentino. A Dolo, nel Veneziano, la grandine, arrivata anche a 10cm o più di diametro, ha danneggiato anche l’ospedale cittadino: rotte numerose vetrate su tutte la facciate degli edifici esposte a nord. Completamente distrutta l’ampia parete vetrata del Laboratorio, collocato a nord al piano terra del Monoblocco vecchio. I serramenti di tutta l’area esposta, nel versante nord degli edifici, sono stati pesantemente colpiti e danneggiati dalla grandine. Lesionati pure gli impianti collocati sui tetti degli edifici. La grandine ha colpito e danneggiato in modo diffuso le tettoie e le coperture, oltre alla segnaletica all’aperto.

Fortunatamente il maltempo non ha infierito sui reparti di degenza, che non hanno registrato danni diretti. Danni considerevoli sono stati subiti dai mezzi dell’emergenza-urgenza che il personale ha dovuto comunque utilizzare per garantire i soccorsi e per le urgenze, secondo le necessità. Medici, infermieri, autisti e operatori sanitari del Pronto Soccorso e del Suem118 dell’Ospedale, a cui va il ringraziamento e il plauso della Direzione dell’Ospedale e dell’Azienda sanitarie, hanno dato la loro piena disponibilità a proseguire i propri turni di lavoro, e in alcuni casi a restare a disposizione anche oltre il turno di servizio, anche a rischio della propria incolumità personale e subendo ingenti danni anche alle proprie vetture personali parcheggiate all’esterno.