Maltempo: danni al Pronto soccorso dell’ospedale di Cona, a Ferrara

Anche la città di Ferrara è stata colpita dagli effetti del maltempo che dal pomeriggio di ieri e fino alla notte si è abbattuto sull’Emilia Romagna, scaricando grandine, nubifragi e vento forte. Anche il Pronto soccorso dell’ospedale di Cona, a Ferrara, ha subito danni ieri notte. A causa delle forti raffiche di vento, è stato danneggiato il controsoffitto della camera calda del Pronto soccorso. Come riferito da una nota della struttura sanitaria, l’area, che era già stata danneggiata nei giorni scorsi a causa del passaggio di una macchina, ha visto staccarsi dei pannelli. Nessuno è rimasto ferito, ma si è resa necessaria la chiusura dell’accesso alla camera calda per consentire, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Ferrara, le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area, che sarà resa nuovamente agibile nel minor tempo possibile.

Grazie all’opera dei professionisti e degli operatori, è stato da subito attivato l’accesso a una seconda camera calda, che si trova accanto a quella principale, che consente la regolare circolazione dei mezzi di soccorso.

