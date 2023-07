Maltempo, downburst in Veneto: ieri raffiche di 188 km/h sulle Pale di San Martino | DATI

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri in Veneto è transitata una veloce linea temporalesca che ha interessato diffusamente le zone centro settentrionali della regione, tutte le Dolomiti e le Prealpi centro-orientali (da Asiago verso Est) sconfinando sulle limitrofe zone pedemontane. L’assessore regionale alla Protezione civile, Giampaolo Bottacin ha spiegato che “questi temporali sono stati associati a venti molto forti (downburst), con raffiche registrate dalle stazioni della rete Arpav localmente anche ben superiori a 100 km/h sul Bellunese soprattutto in alta quota, con un massimo di 188 km/h sulle Pale di San Martino a 2580 m di quota. Da segnalare i 129 km/h a Cortina che risulta essere la raffica più elevata registrata dalla stazione dal 1992, 85 km/h a Falcade, 98 km/h a Misurina, 80 km/h a Valle di Cadore, 76 km/h ad Agordo“.

Inoltre, intense grandinate hanno interessato alcune zone, con chicchi di medie dimensioni su alcune zone della pedemontana. “Per quanto riguarda la precipitazione il transito veloce del sistema temporalesco ha impedito accumuli elevati di pioggia, con massimi mediamente di 20-25 mm registrati tra Comelico e Cadore (massima di 32 mm a Costalta). Tuttavia le precipitazioni sono state di forte intensità e i quantitativi concentrati in intervalli ristretti di tempo,” ha concluso Bottacin.

