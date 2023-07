Maltempo, continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco: gravi danni a Portogruaro | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per contrastare i danni causati dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, scatenando nubifragi, grandine grossa e forte vento. Moltissimi interventi sono stati eseguiti in Veneto e Friuli Venezia Giulia. In particolare, sono oltre 100 gli interventi in provincia di Treviso, più di 80 a Venezia. Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili.

