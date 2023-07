Maltempo Trentino: allagamenti ad Arco e Sarca in piena, posizionate le reti di contenimento

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno lavorato tutta la notte per la posa di 800 metri di reti di contenimento alla foce del Sarca in piena, a causa del maltempo che da ieri sera imperversa in Trentino. “La barriera è stata posata per cercare di contenere una eventuale piena del fiume nei pressi di Torbole. L’intervento è terminato poco dopo le 4 ma il fiume viene costantemente monitorato,” precisano i pompieri. “L’allerta meteo della Protezione civile prosegue fino alle 24 di oggi. Durante le operazioni, forti raffiche di vento hanno reso ancora più complicata la posa“.

Il maltempo ha colpito in particolare la zona di Arco. Più di 100 le richieste di intervento pervenute al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Piante cadute per le forti raffiche di vento anche sulla strada provinciale 108 della valle del Centa. In val di Genova, invece, il rio Dosson in piena ha costretto gli operatori del Servizio bacini montani a lavorare tutta la notte per mettere in atto le operazioni di contenimento ed evitare esondazioni. Smottamenti lungo la statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno. Completamente allagata via Europa a Volano.

