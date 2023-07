Maltempo Venezia: alberi abbattuti da forte temporale

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale ha colpito anche l’area di Venezia durante l’ondata di maltempo che ha investito il Veneto. Colpita in modo particolare la zona di Marghera. Il personale della Protezione Civile del Comune di Venezia, con il supporto della Polizia locale e il coordinamento della Smart Control Room, si è mobilitato dalle 14.30 alle 17 circa con tre squadre composte da una decina di volontari. Sono stati una ventina gli interventi per alberi caduti che avevano creato situazioni di criticità in modo particolare in centro a Marghera, Mestre, alla Gazzera ed Asseggiano. Prevalentemente sono state utilizzate delle motoseghe per tagliare i rami degli alberi caduti e successivamente è stata effettuata la pulizia della strada nei punti dove si sono verificati i crolli provocati dalle forti raffiche di vento.

