Maltempo, forte vento anche in Friuli Venezia Giulia: tetti scoperchiati, alberi caduti e blackout | FOTO

Al Nord-Est, l’arrivo di spifferi freschi dopo il caldo con temperature oltre i +35°C degli ultimi giorni, ha scatenato violentissimi temporali, con forti raffiche di vento, grandine e pioggia su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In quest’ultima regione, la zona più colpita dal maltempo è stata la provincia di Udine, con raffiche di vento intorno ai 60km/h.

Il forte vento ha provocato danni alle linee elettriche: 5000 utenze sono rimaste senza luce. Sono in corso le manovre, le ispezioni e le riparazioni da parte di Enel che sta operando in piena sinergia con la sala operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. I guasti sono concentrati soprattutto nei comuni di Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona del Friuli, Trasaghis, Montenars. Numerosi anche gli alberi caduti e i tetti danneggiati. A Tolmezzo, la Protezione Civile sta liberando le strade da rami e tronchi. La frazione di Cazzaso è rimasta temporaneamente isolata per la caduta di alberi e anche di due tralicci del telefono: la strada è stata poi riaperta dai volontari della Protezione Civile. Danni anche a Frisanco, dove alcuni alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati sradicati, cadendo su strade e tetti.

A Monfalcone, invece, una 80enne è stata soccorsa dal 118 dopo che un ramo aveva colpito la sua auto. A Trasaghis, nella frazione di Avasinis, a una quota di circa 500-600 metri, si è sviluppato un incendio boschivo, provocato dalla caduta di un fulmine. Il rogo, per il quale sono stati interessati gli uomini e le donne del Corpo forestale della Regione, non interessa abitati o strutture.

