Meteo, picco dell’ondata di caldo con +47°C in Sardegna e +45°C in Sicilia: le temperature massime

L’ondata di caldo ha raggiunto il picco oggi sull’Italia: temperature superiori a quelle già elevatissime di ieri, soprattutto al Sud, ma già domani diminuiranno sensibilmente al Centro-Nord. La Sardegna oggi ha eguagliato il record di temperatura più alta mai registrata sull’isola, con +47,2°C a Sestu. Picchi di +45°C in Sicilia e temperature oltre i +40°C in Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo e Marche. Picchi locali di +38-39°C in Pianura Padana, tra Piemonte ed Emilia Romagna, ma anche in Valle d’Aosta. Nel frattempo, una nuova, violentissima ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est, in particolare il Veneto, con grandine enorme e forti venti.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 19 luglio, in alcune località italiane:

+47°C a Sestu

a Sestu +46°C a Siliqua, San Sperate, Uta

a Siliqua, San Sperate, Uta +45°C a Iglesias, Carbonia, Capoterra, Villamassargia, Macchiareddu, Assemini, Guspini, Sinnai, Biasì, Francofonte

a Iglesias, Carbonia, Capoterra, Villamassargia, Macchiareddu, Assemini, Guspini, Sinnai, Biasì, Francofonte +44°C a Tertenia, Santadi, Barumini, Ballao, Poggio dei Pini, Mineo, Lentini, Contessa Entellina

a Tertenia, Santadi, Barumini, Ballao, Poggio dei Pini, Mineo, Lentini, Contessa Entellina +43°C a Trapani, Enna, Mazara del Vallo, Aragona, Paternò, Mussomeli, Cammarata, Ramacca Giumarra, Garaguso

a Trapani, Enna, Mazara del Vallo, Aragona, Paternò, Mussomeli, Cammarata, Ramacca Giumarra, Garaguso +42°C a Siracusa, Caltanissetta, Aidone, Caltagirone, Pisticci, Soverato, Torano Scalo, Cirò, Cropalati, Cerignola, Castiglione a Casauria, Tirino, Ceccano, San Severino Marche

a Siracusa, Caltanissetta, Aidone, Caltagirone, Pisticci, Soverato, Torano Scalo, Cirò, Cropalati, Cerignola, Castiglione a Casauria, Tirino, Ceccano, San Severino Marche +41°C ad Agrigento, Cutro, San Mauro Marchesato, Soleto, Latiano, Lucera, Popoli, Ofena, Tipi, Supino, Sgurgola, Cascia

ad Agrigento, Cutro, San Mauro Marchesato, Soleto, Latiano, Lucera, Popoli, Ofena, Tipi, Supino, Sgurgola, Cascia +40°C a Cosenza, Lecce, Fara Filiorum Petri, Guidonia, Terni, Orvieto, Foligno

a Cosenza, Lecce, Fara Filiorum Petri, Guidonia, Terni, Orvieto, Foligno +39°C a Roma, Frosinone, Benevento, Bologna, Isola Sant’Antonio.

