Temporali in Liguria, allagamenti e disagi a Savona: crolla contro soffitto in un centro commerciale | VIDEO

I temporali che hanno colpito molte regioni del Nord oggi, causando nubifragi e grandine grossa come in Piemonte o colate di fango in Lombardia, non hanno risparmiato neanche la Liguria. Particolarmente colpito da forti piogge nel pomeriggio è stato il settore di Ponente, dove spiccano i seguenti dati pluviometrici: 37mm a Loano, 34mm a Albenga, 32mm a Borghetto, 26mm a Cisano sul Neva, 24mm a Savona. Proprio a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città, a Savona si registrano allagamenti di alcuni negozi e disagi alla circolazione. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco.

Segnalati allagamenti in alcuni sottopassi con disagi al traffico. All’interno del centro commerciale il Gabbiano, la pioggia ha fatto crollare un contro soffitto all’interno di un negozio. Non si segnalano feriti. Oltre alla pioggia si segnala anche una forte grandinata mentre tra Piana Crixia e Dego, sempre nel Savonese, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per la caduta di alcuni alberi.

