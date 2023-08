Maltempo, Slovenia devastata da una disastrosa alluvione: morti, dispersi e città sommerse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ di 3 morti accertati il bilancio della forte ondata di maltempo che ha colpito la Slovenia nelle scorse ore. Le vittime sono una donna slovena e due cittadini olandesi. La polizia di Lubiana sta tuttavia ancora cercando di stabilire la causa esatta dei decessi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa slovena STA. Secondo le prime informazioni, la donna è morta nella zona di Kamnik, a nord di Lubiana, mentre i cittadini olandesi hanno perso la vita sulle montagne nella zona di Kranj. Si teme inoltre un numero ancora imprecisato di dispersi

“Oggi la Slovenia ha attivato il Piano nazionale di protezione e soccorso contro le alluvioni. Abbiamo chiesto alle ambasciate straniere in Slovenia di tenere regolarmente informati i loro cittadini sulla situazione in Slovenia attraverso i loro canali di comunicazione,” ha affermato in un comunicato il Ministero degli Esteri sloveno.

Forti piogge e venti hanno causato pesanti e drammatiche alluvioni e allagamenti nella Slovenia occidentale, settentrionale e in alcune parti del Centro ieri sera e durante la notte. A Komenda, a Nord di Lubiana, è stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre le persone sono state invitate a non lasciare le proprie case a Kamnik. Molte le evacuazioni in svariate parti della Slovenia. Segnalate situazioni emergenziali anche a Skofja Loka e nelle valli di Selca e Poljane. L’Agenzia slovena per l’ambiente (ARSO) ha alzato l’allerta meteorologica al massimo livello per ampie parti della Slovenia in quanto sono previste ancora piogge intense.

Alluvione in Slovenia, fiumi in piena e rischio esondazioni

Alluvione in Slovenia, immagini drammatiche da Nove Loke, vicino Mozirju

Alluvione in Slovenia, drammatica inondazione a Luče

