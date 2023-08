Benefici, proprietà e valori nutrizionali delle arance

MeteoWeb

L’arancia è un frutto ricco di proprietà benefiche per la salute umana. È una fonte preziosa di vitamina C, che supporta il sistema immunitario, promuove la salute della pelle e favorisce l’assorbimento del ferro. Contiene anche antiossidanti come i flavonoidi, che possono aiutare a contrastare lo stress ossidativo e ridurre il rischio di malattie croniche. Le arance forniscono fibre dietetiche che favoriscono la regolarità intestinale e la salute digestiva. Il loro contenuto di potassio può aiutare a regolare la pressione sanguigna. Inoltre, hanno un basso contenuto calorico e possono essere incluse in una dieta bilanciata per promuovere il benessere generale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo frutto, tante curiosità e info utili.

Cos’è l’arancia

Arancia è sia il nome di un frutto succoso, sia della pianta da cui questo frutto proviene. La pianta è un albero sempreverde appartenente al genere Citrus, noto con il nome scientifico di Citrus × sinensis. Originaria dell’Asia orientale, l’arancia è coltivata in tutto il mondo per i suoi frutti deliziosi e nutrienti.

Il frutto è una sfera di dimensioni variabili, con una buccia spessa e rugosa che può variare dal giallo all’arancione brillante, a seconda della varietà. La buccia esterna è protettiva e ricca di oli essenziali che conferiscono il caratteristico profumo e aroma. All’interno, l’arancia è divisa in spicchi succosi, con una polpa dolce e ricca di succo.

La pianta è un albero che può raggiungere altezze variabili e ha foglie lucide e verdi. Fiorisce con fiori bianchi e profumati che portano il frutto. L’arancio richiede un clima caldo e temperato per crescere bene e produce frutti durante l’autunno e l’inverno, a seconda della varietà. È una pianta coltivata sia per scopi commerciali che domestici, grazie alla sua ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti.

Benefici e proprietà dell’arancia

L’arancia vanta una lunga serie di benefici e proprietà per la salute:

Ricca di vitamina C : è famosa per l’alto contenuto di vitamina C, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario, promuove la salute della pelle, aiuta nella guarigione delle ferite e favorisce l’assorbimento del ferro;

: è famosa per l’alto contenuto di vitamina C, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario, promuove la salute della pelle, aiuta nella guarigione delle ferite e favorisce l’assorbimento del ferro; Antiossidanti : contiene anche altri antiossidanti come i flavonoidi, che possono contribuire a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, aiutando a ridurre il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache;

: contiene anche altri antiossidanti come i flavonoidi, che possono contribuire a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, aiutando a ridurre il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache; Fibre dietetiche : è una buona fonte di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale, promuovono la salute del tratto digestivo e possono contribuire al controllo del peso;

: è una buona fonte di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale, promuovono la salute del tratto digestivo e possono contribuire al controllo del peso; Idratazione : l’alto contenuto di acqua aiuta nell’idratazione del corpo e contribuisce al mantenimento di una pelle sana;

: l’alto contenuto di acqua aiuta nell’idratazione del corpo e contribuisce al mantenimento di una pelle sana; Salute cardiovascolare : i flavonoidi possono aiutare a migliorare la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di malattie cardiache attraverso l’abbassamento della pressione sanguigna e il miglioramento della funzione vascolare;

: i flavonoidi possono aiutare a migliorare la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di malattie cardiache attraverso l’abbassamento della pressione sanguigna e il miglioramento della funzione vascolare; Salute oculare : contiene sostanze nutritive come la vitamina A e i carotenoidi, che possono sostenere la salute degli occhi e ridurre il rischio di problemi come la degenerazione maculare;

: contiene sostanze nutritive come la vitamina A e i carotenoidi, che possono sostenere la salute degli occhi e ridurre il rischio di problemi come la degenerazione maculare; Potassio : è una fonte di potassio, un minerale che svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e nella regolazione della pressione sanguigna;

: è una fonte di potassio, un minerale che svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e nella regolazione della pressione sanguigna; Salute del cervello : i flavonoidi sono associati a benefici per la salute del cervello, inclusa la preservazione delle funzioni cognitive e la riduzione del rischio di declino cognitivo legato all’età;

: i flavonoidi sono associati a benefici per la salute del cervello, inclusa la preservazione delle funzioni cognitive e la riduzione del rischio di declino cognitivo legato all’età; Antinfiammatorio naturale: gli antiossidanti e i composti antinfiammatori possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo a proteggere da malattie croniche legate all’infiammazione.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali dell’arancia possono variare leggermente a seconda della varietà e delle dimensioni del frutto. Ecco una stima dei valori tipici per un’arancia di dimensioni medie (circa 130 gr):

Calorie: circa 62 kcal

Carboidrati: circa 15.4 g

Zuccheri: circa 12.2 g

Fibre: circa 3.1 g

Proteine: circa 1.2 g

Grassi: circa 0.2 g

Vitamina C: circa 69.7 mg (oltre il 100% dell’apporto giornaliero raccomandato)

Vitamina A: circa 7% dell’apporto giornaliero raccomandato

Potassio: circa 237 mg

Calcio: circa 43 mg

Ferro: circa 0.1 mg

Magnesio: circa 10 mg

Arance e Vitamina C

Merita un capitolo a parte il contenuto di vitamina C delle arance. Questi frutti sono celebri per il loro notevole contenuto di questo nutriente cruciale per la salute umana. Come già evidenziato, una sola arancia di medie dimensioni può fornire oltre il 100% dell’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C. Questa vitamina svolge un ruolo fondamentale nel supportare il sistema immunitario, aiutando a combattere infezioni e malattie. Inoltre, la vitamina C è essenziale per la produzione di collagene, che contribuisce alla salute della pelle, delle ossa e dei vasi sanguigni. I suoi potenti effetti antiossidanti aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, aiutando a prevenire malattie croniche e invecchiamento precoce.

Le controindicazioni

Nonostante i numerosi benefici delle arance, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergia o intolleranza : alcune persone potrebbero essere allergiche alle arance o sviluppare intolleranza agli agrumi, manifestando sintomi come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee;

: alcune persone potrebbero essere allergiche alle arance o sviluppare intolleranza agli agrumi, manifestando sintomi come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee; Acidità : le arance sono naturalmente acide, il che potrebbe causare disagio a chi soffre di problemi gastrointestinali come reflusso acido o ulcere gastriche. L’acidità può contribuire a sintomi come bruciore di stomaco;

: le arance sono naturalmente acide, il che potrebbe causare disagio a chi soffre di problemi gastrointestinali come reflusso acido o ulcere gastriche. L’acidità può contribuire a sintomi come bruciore di stomaco; Interazione con farmaci : alcuni componenti delle arance possono interferire con alcuni farmaci, in particolare quelli metabolizzati dal fegato. Si consiglia di consultare un medico se si sta seguendo una terapia farmacologica;

: alcuni componenti delle arance possono interferire con alcuni farmaci, in particolare quelli metabolizzati dal fegato. Si consiglia di consultare un medico se si sta seguendo una terapia farmacologica; Diabete : a causa del loro contenuto di zuccheri naturali, le persone con diabete dovrebbero moderare il consumo di arance per evitare picchi glicemici. È consigliabile consultare un medico o un dietologo per stabilire un consumo adeguato;

: a causa del loro contenuto di zuccheri naturali, le persone con diabete dovrebbero moderare il consumo di arance per evitare picchi glicemici. È consigliabile consultare un medico o un dietologo per stabilire un consumo adeguato; Interazione con condizioni mediche : possono interagire con alcune condizioni mediche, come disturbi renali o calcoli renali, a causa del loro contenuto di potassio. Chi ha tali condizioni dovrebbe moderare l’assunzione di arance;

: possono interagire con alcune condizioni mediche, come disturbi renali o calcoli renali, a causa del loro contenuto di potassio. Chi ha tali condizioni dovrebbe moderare l’assunzione di arance; Allergie incrociate: le persone con allergie al polline potrebbero sperimentare sintomi simili dopo aver consumato questi frutti, poiché alcuni allergeni presenti nei pollini sono simili a quelli nelle arance.

È importante ricordare che le reazioni variano da persona a persona. Prima di apportare cambiamenti significativi alla dieta o se si hanno preoccupazioni specifiche, è sempre meglio consultare un medico.

Come usare l’arancia in cucina

Le arance possono essere utilizzate in cucina in molteplici modi, aggiungendo sapore e freschezza a una varietà di piatti. Ecco alcune idee:

Spremute : sono ideali per preparare spremute fresche, ricche di vitamina C e sapore. Potente berle da sole o usarle come base per smoothie;

: sono ideali per preparare spremute fresche, ricche di vitamina C e sapore. Potente berle da sole o usarle come base per smoothie; Insalate : le fette di arancia aggiungono dolcezza e vivacità alle insalate. Provate a mescolarle con verdure a foglia verde, noci, formaggio fresco e un condimento leggero;

: le fette di arancia aggiungono dolcezza e vivacità alle insalate. Provate a mescolarle con verdure a foglia verde, noci, formaggio fresco e un condimento leggero; Salse e condimenti : la polpa può essere utilizzata per preparare salse dolci o agrodolci che accompagnano carne, pollame o pesce. Aggiungete ingredienti come zenzero, miele o pepe per variare il sapore;

: la polpa può essere utilizzata per preparare salse dolci o agrodolci che accompagnano carne, pollame o pesce. Aggiungete ingredienti come zenzero, miele o pepe per variare il sapore; Dolci : sono spesso usate in dolci come torte, biscotti, ciambelle e budini. La buccia d’arancia grattugiata può aggiungere un aroma unico ai dessert;

: sono spesso usate in dolci come torte, biscotti, ciambelle e budini. La buccia d’arancia grattugiata può aggiungere un aroma unico ai dessert; Marmellate e Conserve : la buccia e il succo possono essere utilizzati per preparare marmellate, gelatine e conserve che possono essere spalmate su pane o utilizzate per guarnire piatti;

: la buccia e il succo possono essere utilizzati per preparare marmellate, gelatine e conserve che possono essere spalmate su pane o utilizzate per guarnire piatti; Piatti Principali : la polpa può essere utilizzata come condimento per piatti principali, specialmente per insaporire carne come pollo o maiale;

: la polpa può essere utilizzata come condimento per piatti principali, specialmente per insaporire carne come pollo o maiale; Sorbetto e gelato : il succo può essere utilizzato per preparare sorbetti o gelati fatti in casa, conferendo un sapore rinfrescante e naturale;

: il succo può essere utilizzato per preparare sorbetti o gelati fatti in casa, conferendo un sapore rinfrescante e naturale; Marinature : il succo può essere usato come ingrediente per marinature, che ammorbidiscono e aromatizzano carne, pesce e verdure prima della cottura;

: il succo può essere usato come ingrediente per marinature, che ammorbidiscono e aromatizzano carne, pesce e verdure prima della cottura; Cocktail : le arance sono una scelta comune per i cocktail. Potete usare il succo d’arancia per aggiungere un tocco fruttato ai drink;

: le arance sono una scelta comune per i cocktail. Potete usare il succo d’arancia per aggiungere un tocco fruttato ai drink; Sciroppi e bevande: il succo può essere trasformato in sciroppi per cocktail o in bevande rinfrescanti aggiungendo acqua e zucchero.

Sperimentate per scoprire come le arance possono arricchire i piatti con il loro sapore unico e garantendo tanti benefici per la salute.