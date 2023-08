Ondata di caldo in Piemonte: oggi +39°C a Nizza Monferrato, temperature elevate in quota

MeteoWeb

Per altri 3-4 giorni, il Piemonte farà i conti con l’ondata di caldo generata dalla risalita dell’anticiclone africano. Nonostante i suoi massimi colpiscano l’Europa occidentale, questa ondata di caldo sta generando temperature elevate sull’arco alpino, con diversi record stabiliti oggi, tra cui quello per lo zero termico più alto sulle Alpi, raggiunto proprio in Piemonte. Ma nella regione fa caldo anche in pianura e collina, con picchi di +38-39°C. Oggi, infatti, la stazione meteo Arpa di Nizza Monferrato ha raggiunto i +39°C, mentre Acqui Terme ha superato i +38°C. Ad Asti, massima di +37,5°C, a Govone (Cuneo) +37,6°C, nel centro di Torino +36,4°C, a Domodossola (VCO) +36,1°C.

L’apice del caldo, inizialmente previsto tra ieri e oggi, è slittato avanti di qualche giorno. Il bollettino delle ondate di calore emesso oggi da Arpa indica in mercoledì 23 il giorno più rovente per Torino e la sua area metropolitana: massima di +38°C, ma ne saranno percepiti +42°C, con un’alta concentrazione di ozono nei bassi stradi e un quadro di “emergenza” per “le condizioni meteorologiche estreme e/o gli eventi sanitari in eccesso” legati al lungo periodo di gran caldo. Non molto diverso il quadro, per quel giorno, nelle altre province: fino a +37°C effettivi (+39°C percepiti) nell’Alessandrino e nel Novarese, +37°C (percepiti +40°C) nel Vercellese, +36°C (percepiti +39°C) nell’Astigiano. Qualche grado in meno solo nel Cuneese, dove sono previsti +34°C effettivi e +35°C percepiti.

Incendio a Brignano, nel Tortonese

Sei squadre di Vigili del Fuoco da Alessandria e Tortona, un elicottero da Varese, volontari Aib e carabinieri forestali sono impegnati nello spegnimento di un incendio divampato lungo la Provinciale 109 a Brignano Frascata. L’intervento è coordinato dal direttore operazioni spegnimento di Asti. Sul posto anche il sindaco Alessandro Davico. “Le fiamme, alimentate da caldo e vento, hanno lambito un vigneto, fortunatamente senza danneggiarlo gravemente, per poi girare verso il bosco. Per le abitazioni nella zona nessuna criticità particolare”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: