Maltempo Piemonte, allerta per nuovi temporali a Bardonecchia: “rimanete a casa”

E’ ancora allerta meteo a Bardonecchia: nel pomeriggio è prevista una nuova ondata di maltempo e il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Mentre proseguono gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, la situazione della viabilità rimane critica: dalla città al momento è possibile uscire, ma non entrare né attraverso la strada statale né dall’autostrada. Anche per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha invitato i cittadini a non utilizzare l’auto se non in caso di estrema necessità, e anche per lasciare spazio agli interventi di pulizia e bonifica delle strade.

