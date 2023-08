Maltempo Piemonte: sale il Po a Torino, fino a 15cm di neve al Colle dell’Agnello

MeteoWeb

Resta l’allerta meteo gialla su tutto il Piemonte a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Regione con forti piogge accompagnate da raffiche di vento in pianura e nevicate in montagna dove il manto bianco ha raggiunto, a seconda delle diverse zone, tra i 5 e i 10cm tra i 2000 e i 2600 metri e i 15cm al Colle dell’Agnello, nel Cuneese. Questa mattina, sia sul Colle dell’Agnello che a Sestriere, sono dovuti intervenire gli spazzaneve per togliere dai guai alcuni automobilisti. Il primo è tuttora chiuso, mentre nella celebre località sciistica tutto è rientrato.

Per quanto riguarda le piogge, i valori più elevati nelle ultime ore sono stati registrati sul Piemonte orientale, tra Verbano e Novarese, dove sono caduti tra i 57 e i 49mm, mentre altrove i valori sono stati tra 15–20mm.

Attualmente i livelli dei corsi d’acqua nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni risultano in aumento, ma con valori che risultano poco significativi, così come lungo tutta l’asta del fiume Po. A Torino, il Po si è ingrossato in maniera molto consistente: l’acqua marrone è vicina ad invadere il punto più basse delle sponde, all’altezza dei Murazzi, ma non si prevede il raggiungimento della soglia di riferimento. Si segnala, invece, la possibilità di raggiungimento dei valori di piena ordinaria per il fiume Sesia nella sezione di Palestro, nel Vercellese, dove il transito del colmo è previsto entro la serata.

Le precipitazioni perdureranno fino alla mattinata di domani, e andranno ad esaurirsi rapidamente nel pomeriggio in tutto il territorio piemontese, dove potranno verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, forti raffiche di vento e fulminazioni in corrispondenza dei temporali più intensi.

Nuovamente raggiungibile il rifugio Zamboni in Ossola

È nuovamente raggiungibile, dopo quasi 24 ore di isolamento, il rifugio Zamboni, sul versante est del Monte Rosa, nel comune di Macugnaga, provincia del Verbano Cusio Ossola. Le ruspe hanno lavorato oggi per tutto il giorno sul torrente Anza per rimuovere i detriti che nella giornata di ieri hanno sbarrato l’area del guado che permette di bypassare il corso d’acqua fino a raggiungere l’alpe Burki. A creare la situazione è stata una nuova frattura registrata lungo la morena del ghiaccio più a monte. Per questo motivo per tutta la notte la situazione è stata monitorata. Non vi è mai stato pericolo per il paese.

