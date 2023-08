Olive: proprietà antiossidanti e benefici per il cuore, con alcune controindicazioni

MeteoWeb

Le olive sono un alimento prezioso grazie ai loro numerosi benefici e proprietà. Ricche di antiossidanti come polifenoli e vitamina E, aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, ritardando l’invecchiamento. L’olio d’oliva, estratto da esse, è un grasso sano che promuove la salute del cuore riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie ai suoi grassi monoinsaturi, è collegato a livelli più bassi di colesterolo cattivo. Le olive contengono acidi grassi essenziali e vitamine liposolubili che supportano la salute della pelle e dei capelli. Sono una fonte di ferro e vitamina A, che favoriscono la vista e il sistema immunitario. Le fibre alimentari favoriscono la digestione e la regolarità intestinale. Grazie alle proprietà antinfiammatorie, possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo. Inoltre, le olive sono spesso associate a numerosi benefici per la salute, tra cui la prevenzione delle malattie croniche.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le olive

Le olive sono il frutto delle piante di olivo, noto scientificamente come Olea europaea. Sono considerate un frutto dal punto di vista botanico, in quanto derivano dai fiori delle piante e contengono semi. Tuttavia, spesso vengono trattate e consumate in modi simili alle verdure, come nel caso delle olive da tavola o dell’olio d’oliva.

L’olivo è un albero sempreverde tipico delle regioni mediterranee, ma è coltivato in diverse parti del mondo grazie alle sue preziose olive e all’olio che se ne ricava. Cresce meglio in climi temperati e mediterranei, con estati calde e secche e inverni miti. L’olivo può essere coltivato sia per la produzione di olive da tavola che per la produzione di olio d’oliva.

L’olivo ha foglie lanceolate e fiori piccoli e bianchi che fioriscono in primavera. Le olive iniziano come piccoli frutti verdi e maturano nel corso dell’estate, assumendo varie sfumature di colore, dal verde al viola o nero, a seconda della varietà. La raccolta avviene solitamente tra l’autunno e l’inverno, quando le olive sono mature.

L’olio d’oliva viene estratto dalla polpa delle olive attraverso processi di spremitura e estrazione. Le olive da tavola, invece, vengono sottoposte a trattamenti di conservazione, fermentazione o marinatura per renderle commestibili.

L’olivo è una pianta che ha una lunga storia di coltivazione e uso da parte dell’umanità, sia come fonte di cibo che come simbolo culturale e religioso.

Benefici e proprietà delle olive

Le olive vantano una vasta gamma di benefici e proprietà grazie alla loro composizione nutrizionale e ai composti bioattivi:

Antiossidanti : sono ricche di antiossidanti come polifenoli e vitamina E, che combattono i radicali liberi nel corpo, riducendo lo stress ossidativo e proteggendo le cellule da danni e invecchiamento prematuro;

: sono ricche di antiossidanti come polifenoli e vitamina E, che combattono i radicali liberi nel corpo, riducendo lo stress ossidativo e proteggendo le cellule da danni e invecchiamento prematuro; Salute del cuore : l’olio è ricco di grassi monoinsaturi e acido oleico, che possono contribuire ad abbassare il colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”) nel sangue, migliorando la salute cardiaca e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari;

: l’olio è ricco di grassi monoinsaturi e acido oleico, che possono contribuire ad abbassare il colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”) nel sangue, migliorando la salute cardiaca e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari; Sostegno al sistema immunitario : contengono vitamina E e altre sostanze nutritive che supportano il sistema immunitario, aiutando a prevenire malattie e infezioni;

: contengono vitamina E e altre sostanze nutritive che supportano il sistema immunitario, aiutando a prevenire malattie e infezioni; Salute della pelle e dei capelli : grazie alla presenza di vitamina E e acidi grassi essenziali, le olive e l’olio possono contribuire a mantenere la pelle elastica, idratata e giovane. Gli antiossidanti aiutano anche a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV;

: grazie alla presenza di vitamina E e acidi grassi essenziali, le olive e l’olio possono contribuire a mantenere la pelle elastica, idratata e giovane. Gli antiossidanti aiutano anche a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV; Salute visiva : la vitamina A presente nelle olive è essenziale per la salute degli occhi, contribuendo al mantenimento della vista e alla prevenzione di problemi oculari;

: la vitamina A presente nelle olive è essenziale per la salute degli occhi, contribuendo al mantenimento della vista e alla prevenzione di problemi oculari; Digestione : contengono fibre alimentari che favoriscono la regolarità intestinale e la salute del sistema digestivo;

: contengono fibre alimentari che favoriscono la regolarità intestinale e la salute del sistema digestivo; Proprietà antinfiammatorie : gli antiossidanti e i composti fitochimici possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo alla prevenzione di malattie infiammatorie;

: gli antiossidanti e i composti fitochimici possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo alla prevenzione di malattie infiammatorie; Dieta mediterranea : sono un componente fondamentale della dieta mediterranea, associata a numerosi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie croniche come diabete, obesità e malattie cardiache;

: sono un componente fondamentale della dieta mediterranea, associata a numerosi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie croniche come diabete, obesità e malattie cardiache; Minerali essenziali : sono una fonte di minerali come ferro, calcio e magnesio, che sono importanti per la salute ossea e il funzionamento generale dell’organismo;

: sono una fonte di minerali come ferro, calcio e magnesio, che sono importanti per la salute ossea e il funzionamento generale dell’organismo; Sensazione di sazietà : grazie al loro contenuto di grassi sani e fibre, possono contribuire a una maggiore sensazione di sazietà, aiutando nel controllo dell’appetito;

: grazie al loro contenuto di grassi sani e fibre, possono contribuire a una maggiore sensazione di sazietà, aiutando nel controllo dell’appetito; Salute cerebrale: gli antiossidanti e i grassi sani sono stati collegati a benefici per la salute cerebrale e la prevenzione delle malattie neurodegenerative.

È importante notare che gli effetti benefici dipendono dalla quantità e dal modo in cui le olive vengono consumate, quindi è consigliabile includerle in una dieta equilibrata e varia per ottenere questi vantaggi.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie delle olive possono variare leggermente a seconda del tipo e del modo in cui vengono preparate e conservate. Di seguito sono riportati i valori per 100 grammi di olive verdi e nere in salamoia (senza nocciolo), che sono tra i tipi più comuni consumati:

Olive verdi in salamoia (senza nocciolo)

Calorie: circa 145 kcal

Grassi: circa 15 g

Carboidrati: circa 3.8 g

Fibre: circa 3.3 g

Proteine: circa 0.8 g

Vitamina E: circa 1.65 mg

Vitamina A: circa 230 IU

Sodio: circa 1550 mg

Olive nere in salamoia (senza nocciolo)

Calorie: circa 115 kcal

Grassi: circa 10.9 g

Carboidrati: circa 6 g

Fibre: circa 4.3 g

Proteine: circa 0.8 g

Vitamina E: circa 1.6 mg

Vitamina A: circa 4 IU

Sodio: circa 1550 mg

È importante sottolineare che l’apporto calorico e i valori nutrizionali possono variare in base al metodo di conservazione (salamoia, olio, marinatura) e al fatto che le olive siano o meno denocciolate. Inoltre, alcuni tipi di olive possono essere più ricchi di antiossidanti rispetto ad altri, influenzando i benefici per la salute.

In generale, le olive sono una buona fonte di grassi sani, fibre e antiossidanti, ma è consigliabile leggere attentamente le informazioni nutrizionali sull’etichetta delle olive acquistate, in quanto i valori possono variare.

Le controindicazioni

Le olive, se consumate con moderazione e consapevolezza, offrono numerosi benefici per la salute. Tuttavia, alcune persone dovrebbero fare attenzione ad alcune controindicazioni:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche alle olive o agli ingredienti utilizzati nella loro conservazione, causando reazioni allergiche come prurito, gonfiore o difficoltà respiratorie;

: alcune persone possono essere allergiche alle olive o agli ingredienti utilizzati nella loro conservazione, causando reazioni allergiche come prurito, gonfiore o difficoltà respiratorie; Alto contenuto di sodio : se in salamoia possono contenere elevate quantità di sodio, che può essere problematico per chi soffre di ipertensione o deve limitare l’assunzione di sale;

: se in salamoia possono contenere elevate quantità di sodio, che può essere problematico per chi soffre di ipertensione o deve limitare l’assunzione di sale; Effetto lassativo : consumate in eccesso, potrebbero avere un leggero effetto lassativo a causa del loro contenuto di fibre;

: consumate in eccesso, potrebbero avere un leggero effetto lassativo a causa del loro contenuto di fibre; Calorie : sono relativamente caloriche. Coloro che seguono una dieta ipocalorica dovrebbero tenerne conto;

: sono relativamente caloriche. Coloro che seguono una dieta ipocalorica dovrebbero tenerne conto; Interazioni farmacologiche : possono avere interazioni con alcuni farmaci;

: possono avere interazioni con alcuni farmaci; Problemi renali : a causa del contenuto di potassio, chi ha problemi renali dovrebbe limitare il consumo per evitare un eccessivo carico di questo minerale;

: a causa del contenuto di potassio, chi ha problemi renali dovrebbe limitare il consumo per evitare un eccessivo carico di questo minerale; Rischi di soffocamento : se con nocciolo possono presentare il rischio di soffocamento, specialmente per bambini o anziani;

: se con nocciolo possono presentare il rischio di soffocamento, specialmente per bambini o anziani; Carenza di calcio: possono inibire l’assorbimento del calcio a causa del loro contenuto di acido ossalico, quindi chi cerca di aumentare l’assunzione di calcio dovrebbe considerare questo aspetto;

In caso di preoccupazioni specifiche o di condizioni mediche particolari, è consigliabile consultare un medico.

Le olive in cucina

Le olive possono essere gustate in molteplici modi. Come antipasto, servitele con formaggi e salumi. Utilizzatele per arricchire insalate, pizze o pasta. Le olive schiacciate pugliesi sono ideali come aperitivo o snack, in quanto sono morbide e saporite. Potete incorporarle in salse, pesti e condimenti per insaporire i piatti. Sono deliziose con pane croccante o focaccia. Sperimentate anche con marinate casalinghe usando olio d’oliva, erbe aromatiche e agrumi. Inoltre, sono perfette per aggiungere un tocco mediterraneo a stufati e piatti a base di carne. L’uso delle olive è versatile e si adatta a molte cucine e occasioni.