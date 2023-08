Spazio, le congratulazioni di Meloni all’India: “Chandrayaan-3 successo storico e sogno di andare sempre oltre”

MeteoWeb

Anche il Premier Giorgia Meloni si congratula con l’India per il successo dell’allunaggio della sonda Chandrayaan-3. “Mi congratulo con il Primo Ministro Modi per un successo storico nell’esplorazione spaziale. Il riuscito allunaggio di Chandrayaan-3 al Polo Sud della Luna è la realizzazione di un grande impegno scientifico, industriale ed organizzativo, ma anche del sogno di una comunità nazionale e della volontà umana di andare sempre oltre. Sono certa che gli sforzi dell’India di avanzare verso nuove frontiere nella conoscenza umana favoriranno la collaborazione bilaterale con le istituzioni italiane che hanno straordinarie competenze scientifiche e sono lieta di poter incontrare nuovamente il Primo Ministro Modi quando tornerò tra poche settimane a Nuova Delhi in occasione del Vertice del G20″, si legge in una nota del Presidente del Consiglio Meloni.